Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 октября, 09:17

Армия России выбила ВСУ ещё из одного населённого пункта в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили населённый пункт Кузьминовка в ДНР

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные за минувшие сутки освободили Кузьминовку в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Согласно сообщению оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Южная» в результате успешных наступательных действий освободили Кузьминовку в ДНР.

Кузьминовка — село в ДНР, входит в Артёмовский район.

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ установили российские флаги в освобождённом посёлке Кировск в ДНР. Минобороны опубликовало видео, демонстрирующее развевающиеся полотна в различных районах населённого пункта.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
    avatar