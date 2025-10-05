Армия России выбила ВСУ ещё из одного населённого пункта в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили населённый пункт Кузьминовка в ДНР
Обложка © ТАСС / Александр Река
Российские военные за минувшие сутки освободили Кузьминовку в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Согласно сообщению оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Южная» в результате успешных наступательных действий освободили Кузьминовку в ДНР.
Кузьминовка — село в ДНР, входит в Артёмовский район.
Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ установили российские флаги в освобождённом посёлке Кировск в ДНР. Минобороны опубликовало видео, демонстрирующее развевающиеся полотна в различных районах населённого пункта.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.