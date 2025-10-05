Армия России выбила ВСУ ещё из одного населённого пункта в ДНР

Российские военные за минувшие сутки освободили Кузьминовку в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Согласно сообщению оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Южная» в результате успешных наступательных действий освободили Кузьминовку в ДНР.

Кузьминовка — село в ДНР, входит в Артёмовский район.

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ установили российские флаги в освобождённом посёлке Кировск в ДНР. Минобороны опубликовало видео, демонстрирующее развевающиеся полотна в различных районах населённого пункта.