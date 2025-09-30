ВС РФ подняли российский триколор в освобождённом Кировске
Обложка © Минобороны РФ
Российские военнослужащие подняли флаги РФ в посёлке Кировск в ДНР, который был освобождён от ВСУ. Минобороны публикует видео с развевающимся триколором в разных частях жилых кварталов.
ВС РФ освободили Кировск. Видео © Telegram / Минобороны РФ
«Стояла задача зайти в населённый пункт Кировск. Креативный подход командования позволил это сделать. Штурмовые группы зашли без потерь», — поделился командир взвода штурмового отряда с позывным Серп.
О том, что российские войска освободили населённый пункт Кировск в ДНР, Минобороны РФ сообщило 29 сентября. Министр Андрей Белоусов направил поздравление личному составу 67-й мотострелковой дивизии и подчеркнул, что что благодаря смелым и решительным действиям дивизия уверенно движется вперёд, улучшая условия для российских войск.
