Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 11:17

ВС РФ подняли российский триколор в освобождённом Кировске

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Российские военнослужащие подняли флаги РФ в посёлке Кировск в ДНР, который был освобождён от ВСУ. Минобороны публикует видео с развевающимся триколором в разных частях жилых кварталов.

ВС РФ освободили Кировск. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Стояла задача зайти в населённый пункт Кировск. Креативный подход командования позволил это сделать. Штурмовые группы зашли без потерь», — поделился командир взвода штурмового отряда с позывным Серп.

Белоусов: Освободившие Кировск войска не сбавляют темп наступления
Белоусов: Освободившие Кировск войска не сбавляют темп наступления

О том, что российские войска освободили населённый пункт Кировск в ДНР, Минобороны РФ сообщило 29 сентября. Министр Андрей Белоусов направил поздравление личному составу 67-й мотострелковой дивизии и подчеркнул, что что благодаря смелым и решительным действиям дивизия уверенно движется вперёд, улучшая условия для российских войск.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar