Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление личному составу 67-й мотострелковой дивизии в связи с освобождением населённого пункта Кировск в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны.

«В суровых испытаниях военнослужащие соединения ежедневно проявляют высокий профессионализм и беззаветную преданность воинскому долгу, храня верность Отечеству и военной присяге», — отметил Белоусов.

Министр также заявил, что благодаря смелым и решительным действиям дивизия уверенно движется вперёд, улучшая условия для российских войск. Он подчеркнул, что стойкость и самоотверженность мотострелков являются ярким примером героизма для молодого поколения. В завершение Белоусов пожелал военнослужащим здоровья, новых успехов и несгибаемой воли.

Напомним, что сегодня группировка войск «Запад» в результате наступательных действий на Краснолиманском направлении освободила Кировск. За прошедшую неделю штурмовые отряды установили контроль над 2519 строениями в населённом пункте.