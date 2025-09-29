«Взломали оборону противника»: Белоусов поздравил бойцов, освободивших Шандриголово в ДНР
Белоусов: Войска, освободившие Шандриголово в ДНР, продолжают наступление
Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравления руководству и бойцам 144-й гвардейской мотострелковой дивизии в связи с освобождением села Шандриголово в Донецкой Народной Республике. В сообщении Минобороны подчёркивается, что военнослужащие дивизии успешно наступают, преодолевая укрепления украинских войск.
«Глава военного ведомства отметил, что взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, подразделения уверенно продвигаются вперёд. Их несгибаемая стойкость, закалённая историями славных побед, является образцом служения Отечеству и примером для подрастающего поколения», — говорится в публикации.
Белоусов выразил признательность военнослужащим дивизии за преданность долгу и верность присяге, а также подчеркнул, что уверен: личный состав и дальше будет доблестно служить Родине и надёжно защищать её интересы.
О том, что российские военнослужащие установили контроль над Шандриголово стало известно ранее сегодня. По данным Минобороны, населённый пункт заняли подразделения группировки войск «Запад». Кроме того, ВС РФ освободили Кировск в ДНР.
