29 сентября, 17:29

«Взломали оборону противника»: Белоусов поздравил бойцов, освободивших Шандриголово в ДНР

Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравления руководству и бойцам 144-й гвардейской мотострелковой дивизии в связи с освобождением села Шандриголово в Донецкой Народной Республике. В сообщении Минобороны подчёркивается, что военнослужащие дивизии успешно наступают, преодолевая укрепления украинских войск.

«Глава военного ведомства отметил, что взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, подразделения уверенно продвигаются вперёд. Их несгибаемая стойкость, закалённая историями славных побед, является образцом служения Отечеству и примером для подрастающего поколения», — говорится в публикации.

Белоусов выразил признательность военнослужащим дивизии за преданность долгу и верность присяге, а также подчеркнул, что уверен: личный состав и дальше будет доблестно служить Родине и надёжно защищать её интересы.

За сутки ВС России освободили 1,1 квадратного км территории у Клебан-Быка
О том, что российские военнослужащие установили контроль над Шандриголово стало известно ранее сегодня. По данным Минобороны, населённый пункт заняли подразделения группировки войск «Запад». Кроме того, ВС РФ освободили Кировск в ДНР.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Наталья Демьянова
