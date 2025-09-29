Интервидение
29 сентября, 09:26

Армия России освободила Шандриголово в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об успехах группировки войск «Запад». По данным ведомства, в результате решительных действий подразделениям удалось улучшить своё тактическое положение и освободить населенный пункт Шандриголово в Донецкой Народной Республике.

В официальном сообщении ведомства подчеркивается, что именно решительные действия позволили занять этот пункт.

Ранее замкомандира 5-й гвардейской мотострелковой бригады Илья Иванов сообщил о полном освобождении юга Донецкой Народной Республики российскими войсками. По его словам, юг ДНР в полном объёме находится под контролем Армии России.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Оксана Попова
