Министерство обороны Российской Федерации сообщило об успехах группировки войск «Запад». По данным ведомства, в результате решительных действий подразделениям удалось улучшить своё тактическое положение и освободить населенный пункт Шандриголово в Донецкой Народной Республике.

В официальном сообщении ведомства подчеркивается, что именно решительные действия позволили занять этот пункт.

Ранее замкомандира 5-й гвардейской мотострелковой бригады Илья Иванов сообщил о полном освобождении юга Донецкой Народной Республики российскими войсками. По его словам, юг ДНР в полном объёме находится под контролем Армии России.