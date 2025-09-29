Замкомандира 5-й гвардейской мотострелковой бригады Илья Иванов сообщил о полном освобождении юга Донецкой Народной Республики российскими войсками. По его словам, юг ДНР в полном объёме находится под контролем Армии России.

«Юг Донецкой Народной Республики освобождён в полном объеме и находится под контролем Российской Федерации», — поделился Герой России.

С января по сентябрь 2025 года российские войска освободили 4,7 тыс. кв. км, из которых большая часть (свыше 3,3 тыс. кв. км) приходится на ДНР. Значительное продвижение также отмечено в Харьковской (540 кв. км), Сумской (220 кв. км) и Днепропетровской (175 кв. км) областях.

Ранее на Купянском направлении ликвидировали девять офицеров НАТО. Среди погибших находились военные специалисты из Соединённых Штатов, Швеции, Польши и Южной Кореи. Также в списке фигурируют представители Австралии, Франции, Италии и Нидерландов.