29 сентября, 15:45

Армия России освободила Кировск в ДНР

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские войска освободили населённый пункт Кировск в ДНР. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

«29 сентября 2025 года на Краснолиманском направлении в результате наступательных действий группировкой войск «Запад» освобождён населённый пункт Кировск», — указано в сообщении.

До этого Минобоорны объявило, что за прошедшую неделю штурмовые отряды группировки войск «Запад» установили контроль над 2519 строениями в Кировске. Кроме того, в период с 20 по 26 сентября бойцы этой же группировки нанесли урон живой силе и технике 11 украинских бригад. Потери украинской стороны составили более 1605 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что ВСУ на фоне тяжёлых потерь приступили к блокаде Купянска. Украинское командование оставило гражданских без помощи, а штурмовые группы в центре города — без воды и медикаментов.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

