ВСУ на фоне огромных потерь приступили к блокаде Купянска
После тяжёлых потерь ВСУ в Купянске начата блокада. Украинское командование, как сообщает SHOT, оставило гражданских без помощи, а штурмовые группы в центре города — без воды и медикаментов.
Сейчас в Купянске остаётся около 800 местных жителей, поскольку не все смогли эвакуироваться. Российские штурмовые подразделения продолжают продвижение в городе, и критически важная трасса на Харьков находится под огневым контролем ВС РФ.
Ранее операторы беспилотников 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» зафиксировали линию обороны украинских войск в районе Купянска. Она представляет собой сеть окопов, укреплённых бетонными сооружениями и замаскированными блиндажами. Оборона противника включает многокилометровые окопы, усиленные долговременными бетонными огневыми точками.
