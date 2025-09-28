Минобороны показало карту: ВС РФ продвинулись в ДНР, ЛНР и на Купянском направлении

Ранее операторы беспилотников 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» зафиксировали линию обороны украинских войск в районе Купянска. Она представляет собой сеть окопов, укреплённых бетонными сооружениями и замаскированными блиндажами. Оборона противника включает многокилометровые окопы, усиленные долговременными бетонными огневыми точками.

