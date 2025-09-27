Операторы дронов засняли брошенные укрепрайоны ВСУ у Купянска

Операторы беспилотников 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» засняли линию обороны украинских войск в районе Купянска. Она представляет собой сеть окопов, укреплённых бетонными сооружениями и замаскированными блиндажами. Об этом РИА «Новости» рассказал командир группы БПЛА с позывным Контора.

«У них обширная линия обороны, многокиломитровые окопы, которые подкреплены ДОТами (долговременная огневая точка - прим. Life.ru) бетонными. Также не раз наблюдали и выявляли, и работали по ним, где были расчёты БПЛА, именно бетонные укрепления, которые закопаны и засыпаны. Работаешь туда большими FPV и малыми разбираешь, в итоге — там плита бетонная», — сказал он.

На кадрах видно, что укрепрайон ВСУ частично оставлен бойцами. Сеть окопов соединена между собой, блиндажи замаскированы и усилены, а некоторые сооружения выполнены из бетона и предназначены для долговременной обороны.

Другой оператор с позывным Муха подтвердил, что украинская сторона долго готовила позиции на этом направлении. По его словам, дроны регулярно фиксировали и атаковали расчёты, работающие в таких бетонных укрытиях.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении в беспилотных подразделениях ВСУ «Ахиллес» и «Небесная Мара» были замечены женщины-военнослужащие. На позициях фиксировались перемещения женщин, которые могли быть как пилотами, так и инженерами. После ударов по определённым объектам эти военнослужащие отходили вместе с остальными бойцами.