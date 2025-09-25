Интервидение
25 сентября, 14:14

ВСУ бросили элитные отряды «Ахиллес» и «Небесная Мара» с женщинами в горячую точку СВО

Российские военные сообщили о женщинах в подразделениях БПЛА ВСУ под Купянском

Военнослужащая с позывным Куница из отряда «Небесная Мара» украинских войск. Обложка © Пресс-служба спецподразделения «Небесная Мара»

На Купянском направлении в специализированных беспилотных подразделениях Вооружённых сил Украины «Ахиллес» и «Небесная Мара» были замечены женщины-военнослужащие. Об этом сообщил командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск «Запад» с позывным Контора.

«На этом участке стоит «Ахиллес» и «Небесная Мара», если говорить о БПЛА. В подразделениях присутствуют пилоты женского пола — может, не пилоты, а инженеры. Определённые подразделения выявляли движения с позиций после отработки определённых средств, они отходили. Именно женского пола [военнослужащие ВСУ] перемещались. Пара была»,заявил собеседник РИА «Новости».

Он уточнил, что появление военнослужащих женского пола в данных подразделениях было отмечено примерно месяц назад, причём не только на Купянском направлении, но и на соседних участках фронта. «Ахиллес» и «Небесна Мара» — специализирующиеся на беспилотниках подразделения ВСУ.

Пленный из Азова* рассказал, что женщины в ВСУ выступают в качестве тыловых жён
Ранее в силовых структурах сообщали, что киевский режим постепенно готовит общество к мобилизации женщин. Так, в бригадах ВСУ начали появляться должности советника командира по вопросам гендерного равенства. Причиной такой ситуации стал острый кадровый дефицит в войсках Незалежной и отсутствие мотивации у мобилизованных украинских мужчин.

