В рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) женщины не направляются на передовую и заняты поддержкой подразделений, сообщил журналистам боец 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов»* Александр Федотов. Он уточнил, что девушек хватает, но их участие ограничивается ролью «тыловых жён», пишет ТАСС.

«Девушек хватает. Отношение у них там нормальные, но там это в основном тыловые жёны», — сказал пленный.

Он также заявил, что колумбийские наёмники помогают с рытьём траншей и строительством укреплений. Федотов отметил, что внутри подразделений их не воспринимают как боевых солдат. При штурме они часто укрываются и иногда оставляют раненых. Основной стимул для иностранцев — финансовая выгода.

Ранее глава российской администрации Изюмского района Анатолий Фомичевский заявил, что украинские военные взламывают дома жителей Изюма без их согласия и занимают их. Подобные случаи участились на фоне активных боевых действий на Купянско-изюмском направлении. Он рассказал об инциденте с местной жительницей. Мать и дочь, вернувшись с покупками, обнаружили, что их квартира взломана, а внутри уже обосновались украинские боевики. На справедливое возмущение женщины они отреагировали с полным безразличием, посоветовав ей «погостить у родственников».