ВСУ занимают дома жителей Изюма, в городе творится хаос
Фомичевский: ВСУ занимают дома жителей харьковского Изюма без их согласия
Украинские военные взламывают дома жителей Изюма без их согласия и занимают их. Подобные случаи участились на фоне активных боевых действий на купянско-изюмском направлении, рассказал глава российской администрации Изюмского района Анатолий Фомичевский.
«Подобные случаи происходят в Изюме регулярно. В городе царят беспорядок, разбой и безнаказанность», — говорится в сообщении.
Он рассказал об инциденте с местной жительницей. Мать и дочь, вернувшись с покупками, обнаружили, что их квартира взломана, а внутри уже обосновались украинские боевики. На справедливое возмущение женщины они отреагировали с полным безразличием, посоветовав ей «погостить у родственников».
