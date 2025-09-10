Мессенджер MAX
ВСУ занимают дома жителей Изюма, в городе творится хаос

Фомичевский: ВСУ занимают дома жителей харьковского Изюма без их согласия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинские военные взламывают дома жителей Изюма без их согласия и занимают их. Подобные случаи участились на фоне активных боевых действий на купянско-изюмском направлении, рассказал глава российской администрации Изюмского района Анатолий Фомичевский.

«Подобные случаи происходят в Изюме регулярно. В городе царят беспорядок, разбой и безнаказанность», — говорится в сообщении.

Он рассказал об инциденте с местной жительницей. Мать и дочь, вернувшись с покупками, обнаружили, что их квартира взломана, а внутри уже обосновались украинские боевики. На справедливое возмущение женщины они отреагировали с полным безразличием, посоветовав ей «погостить у родственников».

