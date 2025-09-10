Украинские военные нередко воспринимают убийство россиян как рядовую рабочую обязанность, лишенную идеологической подоплёки. Об этом со слов пленных бойцов ВСУ сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью главному редактору «Абзаца» Михаилу Шахназарову.

По его словам, многие из пленных заявляют об отсутствии личной ненависти к русским и объясняют своё участие в боевых действиях исключительно материальными причинами и отсутствием иных вариантов заработка.

«Я спросил, не понимает ли он, что приехал убивать людей, то есть есть вещи, которые выходят просто за рамки понимания работы. Ответ: «Такие условия были, так сложилось, так вышло», – отметил Мирошник.

Мирошник добавил, что подобное прагматичное отношение, при котором боеве действия считаются просто контрактной работой, является доминирующим в сознании многих украинских боевиков.