Посол Мирошник: Бойцы ВСУ зачастую считают убийство россиян просто работой
Обложка © Пресс-служба Зеленского
Украинские военные нередко воспринимают убийство россиян как рядовую рабочую обязанность, лишенную идеологической подоплёки. Об этом со слов пленных бойцов ВСУ сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью главному редактору «Абзаца» Михаилу Шахназарову.
По его словам, многие из пленных заявляют об отсутствии личной ненависти к русским и объясняют своё участие в боевых действиях исключительно материальными причинами и отсутствием иных вариантов заработка.
«Я спросил, не понимает ли он, что приехал убивать людей, то есть есть вещи, которые выходят просто за рамки понимания работы. Ответ: «Такие условия были, так сложилось, так вышло», – отметил Мирошник.
Мирошник добавил, что подобное прагматичное отношение, при котором боеве действия считаются просто контрактной работой, является доминирующим в сознании многих украинских боевиков.
Ранее сообщалось, что мобилизованных в украинскую армию (ВСУ) якобы отпускали с тренировочного полигона «Десна» в Черниговской области за вознаграждение. На деле обучение мобилизованных не проводилось, а их самих использовали для получения прибыли. За определенную плату (от 3 до 5 тыс. гривен) солдаты могли получить кратковременный увольнительный. Эти деньги собирались командиром батареи.