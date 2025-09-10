На Украине ведётся подготовка к мобилизации женщин, в рамках которой в бригадах ВСУ вводят должности советников командира по вопросам гендерного равенства. Такой информацией делится РИА «Новости», ссылаясь на неназванного представителя силовых структур РФ.

Как подчеркнул источник, численность личного состава украинской армии стремительно сокращается. ВСУ несут колоссальные потери на поле боя, добровольцев нет, а принудительно мобилизованные бойцы не имеют достаточной подготовки.

«Именно поэтому на Украине уже давно полным ходом идут «прогрев» и подготовка к мобилизации женщин. В бригадах уже вводятся должности советников комбрига по вопросам гендерного равенства», — заявил собеседник СМИ.

По его данным, в 22-й отдельной механизированной бригаде Вооружённых сил Украины на эту должность назначили выпускника военного Киевского национального университета имени Шевченко Дарью Мяшкур, которая за пять лет службы успела получить звание майора.