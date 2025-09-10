Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 01:36

Украинских военных начали «прогревать» перед мобилизацией женщин

РИАН: На Украине начали подготовку к мобилизации женщин в ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

На Украине ведётся подготовка к мобилизации женщин, в рамках которой в бригадах ВСУ вводят должности советников командира по вопросам гендерного равенства. Такой информацией делится РИА «Новости», ссылаясь на неназванного представителя силовых структур РФ.

Как подчеркнул источник, численность личного состава украинской армии стремительно сокращается. ВСУ несут колоссальные потери на поле боя, добровольцев нет, а принудительно мобилизованные бойцы не имеют достаточной подготовки.

«Именно поэтому на Украине уже давно полным ходом идут «прогрев» и подготовка к мобилизации женщин. В бригадах уже вводятся должности советников комбрига по вопросам гендерного равенства», — заявил собеседник СМИ.

По его данным, в 22-й отдельной механизированной бригаде Вооружённых сил Украины на эту должность назначили выпускника военного Киевского национального университета имени Шевченко Дарью Мяшкур, которая за пять лет службы успела получить звание майора.

«Охота на людей»: Глава МИД Венгрии назвал принудительную мобилизацию на Украине позором XXI века
«Охота на людей»: Глава МИД Венгрии назвал принудительную мобилизацию на Украине позором XXI века

Ранее русские хакеры PalachPro, Killnet и Nessus получили доступ к секретным документам, из которых следует, что Украина экстренно мобилизует около 121 900 жителей из семи областей и ещё с двух подконтрольных территорий. Больше всего призовут в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях, тогда как западные регионы отправят в войска в разы меньше. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar