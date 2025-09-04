Мессенджер MAX
4 сентября, 13:22

«Охота на людей»: Глава МИД Венгрии назвал принудительную мобилизацию на Украине позором XXI века

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Принудительная мобилизация на Украине, которая сопровождается насилием и гибелью людей, является позорным фактом для Европы в XXI веке. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

«Общепризнано, что на Украине ведется открытая охота на людей и существует принудительная мобилизация. Всем известно, что во время этого принудительного призыва людей часто избивают, в некоторых случаях забивают до смерти. И они могут себе это позволить, потому что, согласно провоенным европейским политикам, Украине позволено делать всё что угодно в этой ситуации», — сказал венгерский министр.

Сийярто охарактеризовал текущую ситуацию как один из самых позорных эпизодов в истории Европы XXI века, подчеркнув, что «в центре Европы ведётся преследование людей». Он также возложил вину за происходящее не только на непосредственных исполнителей, но и на европейских политиков в Брюсселе, которые, по его словам, игнорируют эти события.

Ранее командир батальона Вооружённых сил Украины Юрий Береза поднял вопрос о мобилизации молодых людей с 18 лет. По его мнению, призыв данной категории граждан якобы является вопросом выживания Незалежной. Кроме того, он предложил ужесточить законы в отношении уехавших за границу потенциальных призывников.

Наталья Демьянова
