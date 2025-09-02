Мессенджер MAX
2 сентября, 20:41

Офис Зеленского: Мобилизация на Украине продолжится даже в случае перемирия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Мобилизация на Украине не прекратится даже при наступлении прекращения огня. Об этом сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса в интервью украинскому телеканалу «Общественное».

«Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. Определённое время процесс будет продолжаться», — сказал Палиса.

По его словам, мобилизация в стране якобы показывает положительную динамику в последние четыре месяца. Также Палиса заявил, что Киеву необходимо «поддерживать на должном уровне» готовность вооружённых сил.

Москвича хватил инфаркт во время мобилизации на Украине
Ранее командир батальона Вооружённых сил Украины Юрий Береза поднял вопрос о мобилизации молодых людей с 18 лет. По его мнению, призыв данной категории граждан якобы является вопросом выживания Незалежной. Кроме того, он предложил ужесточить законы в отношении уехавших за границу потенциальных призывников.

Лия Мурадьян
