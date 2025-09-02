Офис Зеленского: Мобилизация на Украине продолжится даже в случае перемирия

Мобилизация на Украине не прекратится даже при наступлении прекращения огня. Об этом сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса в интервью украинскому телеканалу «Общественное».

«Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. Определённое время процесс будет продолжаться», — сказал Палиса.

По его словам, мобилизация в стране якобы показывает положительную динамику в последние четыре месяца. Также Палиса заявил, что Киеву необходимо «поддерживать на должном уровне» готовность вооружённых сил.