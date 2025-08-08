Встреча Путина и Трампа
8 августа, 19:16

Москвича хватил инфаркт во время мобилизации на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

В Ровно группа граждан заблокировала автомобиль сотрудников военкомата, пытаясь помешать доставке мобилизованного депутата Костопольского горсовета Виктора Москвича. Об инциденте, который привёл к госпитализации парламентария с инфарктом, сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, депутат не явился в учебный центр, после чего его задержали представители ТЦК. Во время транспортировки машину военкомата перехватил автомобиль с несколькими крепкими мужчинами. Началась потасовка.

«Вскоре приехала скорая, Москвича забрали в больницу с диагнозом инфаркт», передаёт издание.

На место происшествия прибыли правоохранители, однако, как уточняет издание, они не стали вмешиваться в конфликт.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком местный житель оказал сопротивление во время попытки принудительной мобилизации. В ходе конфликта мужчина нанёс ножевые ранения сотруднику территориального центра комплектования, а также полицейскому. После нападения он попытался скрыться с места происшествия.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
