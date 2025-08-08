Москвича хватил инфаркт во время мобилизации на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51
В Ровно группа граждан заблокировала автомобиль сотрудников военкомата, пытаясь помешать доставке мобилизованного депутата Костопольского горсовета Виктора Москвича. Об инциденте, который привёл к госпитализации парламентария с инфарктом, сообщает украинское издание «Страна.ua».
По данным журналистов, депутат не явился в учебный центр, после чего его задержали представители ТЦК. Во время транспортировки машину военкомата перехватил автомобиль с несколькими крепкими мужчинами. Началась потасовка.
«Вскоре приехала скорая, Москвича забрали в больницу с диагнозом инфаркт», — передаёт издание.
На место происшествия прибыли правоохранители, однако, как уточняет издание, они не стали вмешиваться в конфликт.
