Москвича хватил инфаркт во время мобилизации на Украине

В Ровно группа граждан заблокировала автомобиль сотрудников военкомата, пытаясь помешать доставке мобилизованного депутата Костопольского горсовета Виктора Москвича. Об инциденте, который привёл к госпитализации парламентария с инфарктом, сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, депутат не явился в учебный центр, после чего его задержали представители ТЦК. Во время транспортировки машину военкомата перехватил автомобиль с несколькими крепкими мужчинами. Началась потасовка.

«Вскоре приехала скорая, Москвича забрали в больницу с диагнозом инфаркт», — передаёт издание.

На место происшествия прибыли правоохранители, однако, как уточняет издание, они не стали вмешиваться в конфликт.