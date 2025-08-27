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Опубликовано 27 августа 2025, 07:46

«‎Вопрос выживания»: Комбат ВСУ требует отправлять на фронт юношей и девушек с 18 лет

Командир ВСУ Береза заявил, что мобилизация с 18 лет – вопрос выживания Украины

Обложка © freepik

Обложка © freepik

На Украине вновь заговорили про мобилизацию молодых людей 18-летнего возраста. Призыв данной категории граждан якобы является вопросом выживания государства. Так считает командир батальона ВСУ Юрий Береза. Кроме того, он предложил ужесточить законы в отношении уехавших за границу потенциальных призывников.

«Мобилизация с 18 лет и девушек, и парней — это вопрос выживания нашего государства, абсолютная мобилизация всех <…>. Кто сбежал за границу, не имеет права ни на какие государственные должности, не имеет права на бизнес, не имеет права на все блага, которые позволяют гражданам Украины быть гражданами Украины», — заявил Береза в эфире телеканала «Киев 24».

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Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила о тревожной тенденции — массовом вывозе украинскими родителями своих 16-17-летних сыновей за рубеж. По словам парламентария, это может привести к потере целого поколения и стать катастрофой для страны. Она напомнила, что украинские семьи боятся, что Киев решится призывать на службу в ВСУ молодёжь 17 и 18 лет.

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Татьяна Миссуми
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