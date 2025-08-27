«‎Вопрос выживания»: Комбат ВСУ требует отправлять на фронт юношей и девушек с 18 лет

На Украине вновь заговорили про мобилизацию молодых людей 18-летнего возраста. Призыв данной категории граждан якобы является вопросом выживания государства. Так считает командир батальона ВСУ Юрий Береза. Кроме того, он предложил ужесточить законы в отношении уехавших за границу потенциальных призывников.

«Мобилизация с 18 лет и девушек, и парней — это вопрос выживания нашего государства, абсолютная мобилизация всех <…>. Кто сбежал за границу, не имеет права ни на какие государственные должности, не имеет права на бизнес, не имеет права на все блага, которые позволяют гражданам Украины быть гражданами Украины», — заявил Береза в эфире телеканала «Киев 24».