«Решили, что свои»: Один простой жест уберёг российских бойцов от гибели в ДНР

В зоне спецоперации (СВО) на Украине один случайный жест стал спасением для двух российских штурмовиков. RT рассказал их историю. Дело происходило в сражениях за Часов Яр. Двое военнослужащих из России получили задачу обеспечить безопасность для группы штурмовиков ВС РФ, продвигавшихся к позициям.

«Мне товарищ говорит: «Закуривай и маши ручками». Ну мы задымили, «птицам» передали привет, [украинцы] решили, что это свои и успокоились, ведь, по их расчётам, нас быть в том районе не должно было», — рассказал участник СВО с позывным Буш.

Авторы материала отметили, что украинские беспилотники заметили солдат во время выполнения задания. Но приветственный жест обманул противника и сохранил жизни бойцам. По данным издания, благодаря данной уловке, российские штурмовики смогли незаметно проникнуть в лесной массив возле Часова Яра.

Кроме того, противник не замечал их на протяжении четырёх дней. В статье говорится, что за проявленное мужество Буш был удостоен ордена Мужества и медали «За отвагу».

А ранее Life.ru писал, что русский десантник «танцем» у дуба отвлёк на себя 12 дронов ВСУ и спас раненого товарища. Ради сослуживца боец принял на себя атаку двух беспилотников «Баба-Яга» и более десяти FPV-дронов ВСУ.