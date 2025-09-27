Наперекор смерти: Старший лейтенант ВС РФ вынес раненого бойца под вражеским огнём

Старший лейтенант Максим Калмурзаев совершил героический поступок, эвакуировав раненого сослуживца из-под интенсивного обстрела артиллерии и FPV-дронов ВСУ. О подвиге военнослужащего сообщили официальные представители Министерства обороны Российской Федерации.

При перемещении подразделения на новые рубежи украинские силы открыли плотный огонь с применением артиллерии и беспилотников. Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от российского бойца. Несмотря на продолжающийся обстрел, старший лейтенант Калмурзаев оперативно оказал первую медицинскую помощь, остановил кровотечение, а потом на собственных плечах вынес товарища в безопасную зону, где передал его специализированной эвакуационной группе.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря мужеству и самоотверженным действиям офицера была сохранена жизнь военнослужащего, а боевая задача выполнена в установленные сроки.

Отдельно в ведомстве рассказали о подвиге рядового Андрея Земляного, который под интенсивным огнём противника обеспечил продвижение штурмовой группы. Используя особенности рельефа, военнослужащий скрытно приблизился к вражескому опорному пункту с тыльной стороны и забросал блиндаж самодельным взрывным устройством, ликвидировав трёх бойцов ВСУ. В ходе последующего штурма российскими военными было уничтожено ещё четверо украинских военнослужащих. Благодаря отважным действиям рядового Земляного подразделение смогло продвинуться вглубь вражеской обороны.

Ранее Life.ru рассказывал о 10-летнем жителе Курской области, проявившем мужество в условиях боевых действий. Для оказания помощи российским военнослужащим местный мужчина и его сын Сергей организовали тайное изъятие боеприпасов, оставленных украинскими солдатами. Ими были похищены патронные ленты, которые впоследствии были переданы подразделениям Армии России.