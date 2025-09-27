Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
27 сентября, 10:42

Наперекор смерти: Старший лейтенант ВС РФ вынес раненого бойца под вражеским огнём

МО РФ: Старший лейтенант Калмурзаев вынес раненого бойца под огнём ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Старший лейтенант Максим Калмурзаев совершил героический поступок, эвакуировав раненого сослуживца из-под интенсивного обстрела артиллерии и FPV-дронов ВСУ. О подвиге военнослужащего сообщили официальные представители Министерства обороны Российской Федерации.

При перемещении подразделения на новые рубежи украинские силы открыли плотный огонь с применением артиллерии и беспилотников. Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от российского бойца. Несмотря на продолжающийся обстрел, старший лейтенант Калмурзаев оперативно оказал первую медицинскую помощь, остановил кровотечение, а потом на собственных плечах вынес товарища в безопасную зону, где передал его специализированной эвакуационной группе.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря мужеству и самоотверженным действиям офицера была сохранена жизнь военнослужащего, а боевая задача выполнена в установленные сроки.

Отдельно в ведомстве рассказали о подвиге рядового Андрея Земляного, который под интенсивным огнём противника обеспечил продвижение штурмовой группы. Используя особенности рельефа, военнослужащий скрытно приблизился к вражескому опорному пункту с тыльной стороны и забросал блиндаж самодельным взрывным устройством, ликвидировав трёх бойцов ВСУ. В ходе последующего штурма российскими военными было уничтожено ещё четверо украинских военнослужащих. Благодаря отважным действиям рядового Земляного подразделение смогло продвинуться вглубь вражеской обороны.

Боец СВО 20 километров нёс на себе раненых товарищей под обстрелом ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал о 10-летнем жителе Курской области, проявившем мужество в условиях боевых действий. Для оказания помощи российским военнослужащим местный мужчина и его сын Сергей организовали тайное изъятие боеприпасов, оставленных украинскими солдатами. Ими были похищены патронные ленты, которые впоследствии были переданы подразделениям Армии России.

Алиса Хуссаин
