Весь личный состав 151-го отдельного механизированного батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ) покинул занимаемые позиции в районе Изюма. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.





«Подразделение 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ, наблюдая сложившееся положение, также произвело отход. Желания продолжать боевые действия никто не испытывает», — заявил собеседник, ссылаясь на данные радиоперехвата переговоров украинских военных.

По информации источника, украинское командование признало, что потеря Красного Лимана, расположенного на севере ДНР, является неизбежной. Подобная тенденция наблюдается и на западном берегу реки Оскол, к северу от Купянска, в районе Моначиновки. Там, по словам источника, целые подразделения украинских войск отступают. Российские силы активно используют авиацию, артиллерию и беспилотники для поражения украинских позиций.

Представители силовых структур отмечают, что украинские военнослужащие демонстрируют нежелание вести боевые действия, и даже командиры взводов возглавляют отступление. На Изюмском направлении наблюдается эффект «домино» в рядах ВСУ.

