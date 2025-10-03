Целое подразделение мобилизованных украинцев сдалось в плен в Купянске

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о добровольной сдаче в плен целого подразделения мобилизованных украинских военнослужащих в Купянске. В беседе с РИА «Новости» он отметил, что российские войска продолжают продвигаться в северной части города, освобождая улицу за улицей.

Ганчев также добавил, что на Купянском направлении, помимо регулярных частей ВСУ, присутствует значительное число иностранных наёмников, которые также попадают в плен.

Ранее поступили сообщения о сдаче в плен трёх военнослужащих из 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ также в районе Купянска. Украинские военные сложили оружие при зачистке вблизи одного из опорных пунктов после нанесённого по нему авиаудара.