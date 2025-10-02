В Купянске сдались в плен военнослужащие бригады Кара-Даг ВСУ
Группа военнослужащих 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» Вооружённых сил Украины добровольно сдалась в плен в районе Купянска. Соответствующую информацию подтвердили ТАСС в российских силовых структурах.
«В Купянске в плен сдались трое военнослужащих бригады «Кара-Даг». Они сдались в плен при зачистке вблизи одного из опорных пунктов, по которому был нанесён авиаудар», — сообщили в силовых структурах.
Cообщалось, что военнослужащие другой украинской бригады с помощью дрона передали российским войскам координаты для нанесения удара по недавно переброшенным в этот район подразделениям «Кара-Даг».
Ранее подразделение украинского формирования «Скала» сдалось в плен в районе Красноармейска (Покровска) ДНР. По имеющейся информации, среди сдавшихся присутствуют принудительно мобилизованные военнослужащие, которые сложили оружие после разгрома их подразделений. Захваченным в плен оказывается медицинская и гуманитарная помощь.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAKSYM CHUB