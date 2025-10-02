Группа военнослужащих 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» Вооружённых сил Украины добровольно сдалась в плен в районе Купянска. Соответствующую информацию подтвердили ТАСС в российских силовых структурах.

«В Купянске в плен сдались трое военнослужащих бригады «Кара-Даг». Они сдались в плен при зачистке вблизи одного из опорных пунктов, по которому был нанесён авиаудар», — сообщили в силовых структурах.

Ранее подразделение украинского формирования «Скала» сдалось в плен в районе Красноармейска (Покровска) ДНР. По имеющейся информации, среди сдавшихся присутствуют принудительно мобилизованные военнослужащие, которые сложили оружие после разгрома их подразделений. Захваченным в плен оказывается медицинская и гуманитарная помощь.