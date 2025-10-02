Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 07:19

Элита ВСУ из «Скалы» сдалась в плен без боя после катастрофы под Красноармейском

Группа солдат элитного подразделения ВСУ Скала сдалась в плен у Красноармейска

Обложка © Telegram/Минобороны России

Обложка © Telegram/Минобороны России

Группа военнослужащих элитного украинского подразделения «Скала» сдалась в плен под Красноармейском (Покровск) ДНР. Об этом сообщает корреспондент TАСС из Донецка.

По имеющимся данным, в плен попали бойцы, среди которых были принудительно мобилизованные военнослужащие. Они сложили оружие после того, как их подразделения были уничтожены. Сдавшимся оказывается медицинская и гуманитарная помощь.

Один из пленных, Михаил Челенко, рассказал, что украинские войска готовят к сдаче город Красноармейск, поскольку в нём «почти не осталось боеспособных подразделений». По его словам, из его группы в восемь человек выжил только он. Челенко сообщил, что был мобилизован принудительно и призвал украинцев избегать контактов с территориальными центрами комплектования. По его утверждению, командование подразделения «Скала» отдало приказ наносить удары по жилым домам в селе Новоторецкое. По его словам, в результате обстрелов погибли мирные жители.

«Обстановка критическая!» В Британии выдали цель срочной поездки Зеленского в Покровск
«Обстановка критическая!» В Британии выдали цель срочной поездки Зеленского в Покровск

Ранее стало известно, что ВСУ отправляют на Купянское направление женщин в составе беспилотных подразделений. Речь идёт об отрядах «Ахиллес» и «Небесная Мара». О необычном пополнении стало известно ещё месяц назад, также женщин в рядах украинских войск замечали и на соседних участках зоны СВО.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar