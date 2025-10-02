Группа военнослужащих элитного украинского подразделения «Скала» сдалась в плен под Красноармейском (Покровск) ДНР. Об этом сообщает корреспондент TАСС из Донецка.

По имеющимся данным, в плен попали бойцы, среди которых были принудительно мобилизованные военнослужащие. Они сложили оружие после того, как их подразделения были уничтожены. Сдавшимся оказывается медицинская и гуманитарная помощь.

Один из пленных, Михаил Челенко, рассказал, что украинские войска готовят к сдаче город Красноармейск, поскольку в нём «почти не осталось боеспособных подразделений». По его словам, из его группы в восемь человек выжил только он. Челенко сообщил, что был мобилизован принудительно и призвал украинцев избегать контактов с территориальными центрами комплектования. По его утверждению, командование подразделения «Скала» отдало приказ наносить удары по жилым домам в селе Новоторецкое. По его словам, в результате обстрелов погибли мирные жители.

Ранее стало известно, что ВСУ отправляют на Купянское направление женщин в составе беспилотных подразделений. Речь идёт об отрядах «Ахиллес» и «Небесная Мара». О необычном пополнении стало известно ещё месяц назад, также женщин в рядах украинских войск замечали и на соседних участках зоны СВО.