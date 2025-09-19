Мобилизованный ВСУшник из города Запорожье помог двум раненым российским военным в городе Тёткино в Курской области и сдался в плен. Видео с его показаниями распространил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Украинца с группой из пяти побратимов в конце мая этого года перебросили на российскую границу в район города Тёткино. Там они на квадроциклах попали под удар дрона, некоторые погибли сразу. Выжившим приказали держать позиции, но вскоре в живых остался только один. ВСУшник три дня прятался в подвале.

«Трое суток просидел. Днём я услышал перестрелку, потом крики, загорелся дом, характерный звук горения. После этого я услышал, что к подвалу по ступенькам спустился раненый русский солдат. Залез в этот подвал, его звали Сергей», — рассказал пленный украинский солдат.

У российского бойца были ранения обеих ног, но при виде формы ВСУ он вытащил гранату и начал угрожать её взорвать. Украинец заверил его, что готов оказать помощь и сдаться в плен, уточнив, не убьют его. Боец признался, что командиры ВСУ им говорят не сдаваться, поскольку российские военные якобы живых не берут. С собой у него оставались турникеты и жгуты, которыми оказал россиянину помощь. После этого боец ВС РФ позвал своего раненого напарника с позывным Иисус, и они уже вдвоем оказали ему помощь. После ночёвки в подвале к ними пришёл третий российский боец и забрал всю группу к своему командиру с позывным Палыч.