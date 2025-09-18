Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 06:45

Группа солдат ВСУ случайно заехала к российским военным по пути к своим и сдалась в плен

Боец Пресс: Солдаты ВСУ сдались в плен в Новониколаевке, перепутав позиции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Группа из шести военнослужащих ВСУ сдалась в плен в селе Новониколаевка Днепропетровской области, по ошибке прибыв на позиции российских войск по пути к своим. Об этом сообщил заместитель командира штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Пресс.

«Был такой случай, что они сами приехали к нам на позиции. Мы к тому моменту уже закрепились на этих позициях. Они думали, что это их, и просто сдались в плен. Шесть человек», — рассказал командир в видео Минобороны, отметив, что, осознав ошибку, украинские солдаты не стали оказывать сопротивление и сложили оружие.

Новости СВО. ВСУ бегут из Серебрянского лесничества, в Сумской области горят западные танки, Зеленский хочет продолжения вооружённого конфликта, 18 сентября
Новости СВО. ВСУ бегут из Серебрянского лесничества, в Сумской области горят западные танки, Зеленский хочет продолжения вооружённого конфликта, 18 сентября

Ранее сообщалось, что наши парни смогли освободить Новониколаевку от подразделений ВСУ в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Данный населённый пункт стал двенадцатым, перешедшим под контроль российских военных в Днепропетровской области. До этого было освобождено село Новопетровское.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar