Группа солдат ВСУ случайно заехала к российским военным по пути к своим и сдалась в плен

Группа из шести военнослужащих ВСУ сдалась в плен в селе Новониколаевка Днепропетровской области, по ошибке прибыв на позиции российских войск по пути к своим. Об этом сообщил заместитель командира штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Пресс.

«Был такой случай, что они сами приехали к нам на позиции. Мы к тому моменту уже закрепились на этих позициях. Они думали, что это их, и просто сдались в плен. Шесть человек», — рассказал командир в видео Минобороны, отметив, что, осознав ошибку, украинские солдаты не стали оказывать сопротивление и сложили оружие.