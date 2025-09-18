Группа солдат ВСУ случайно заехала к российским военным по пути к своим и сдалась в плен
Боец Пресс: Солдаты ВСУ сдались в плен в Новониколаевке, перепутав позиции
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO
Группа из шести военнослужащих ВСУ сдалась в плен в селе Новониколаевка Днепропетровской области, по ошибке прибыв на позиции российских войск по пути к своим. Об этом сообщил заместитель командира штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Пресс.
«Был такой случай, что они сами приехали к нам на позиции. Мы к тому моменту уже закрепились на этих позициях. Они думали, что это их, и просто сдались в плен. Шесть человек», — рассказал командир в видео Минобороны, отметив, что, осознав ошибку, украинские солдаты не стали оказывать сопротивление и сложили оружие.
Ранее сообщалось, что наши парни смогли освободить Новониколаевку от подразделений ВСУ в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Данный населённый пункт стал двенадцатым, перешедшим под контроль российских военных в Днепропетровской области. До этого было освобождено село Новопетровское.