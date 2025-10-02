Интервидение
2 октября, 06:54

Русские ФАБы похоронили спецназ ВСУ и бригаду «‎Кара-Даг» по наводке украинского дрона

ВСУ дроном сдали РФ координаты своего спецназа и бригады Кара-Даг для сброса ФАБ

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Российские войска ударами ФАБ частично уничтожили переброшенных недавно в Купянск военнослужащих 15-й бригады оперативного назначения ВСУ благодаря полученным координатам от 114-й бригады территориальной обороны Украины. Бойцы с помощью беспилотника передали российским войскам сведения о позициях украинских подразделений.

Полученные данные позволили нанести удар по личному составу 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ, которая была недавно переброшена в этот район. Под обстрел также попали военнослужащие 19-го центра специального назначения. По предварительным данным, одна из задач подразделений ВСУ, чьи позиции были раскрыты, заключалась в предотвращении отступления других военных.

«Ударами ФАБ по местам скопления противника в Купянске частично уничтожены резервы, которые на днях были переброшены Киевом в Купянск. В числе невозвратных потерь боевики 19-го центра спецназначения и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ», — отчитались российские военные.

Собеседник TACC в российских силовых структурах уточнил, что координаты были оперативно проверены и подтверждены разведкой России, после чего по указанным точкам были нанесены авиационные удары корректируемыми авиабомбами. По его словам, в последнее время случаи передачи украинскими солдатами координат своих заградотрядов российской стороне участились.

Российские военные обрушили огненный шквал с небес на херсонские объекты ВСУ
Ранее в Минобороны сообщили, что Российская армия освободила Юнаковку в Сумской области. По словам военкоров, установление контроля над этим населённым пунктом позволит ВС РФ начать наступление на областной центр — город Сумы.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

