Российские войска ударами ФАБ частично уничтожили переброшенных недавно в Купянск военнослужащих 15-й бригады оперативного назначения ВСУ благодаря полученным координатам от 114-й бригады территориальной обороны Украины. Бойцы с помощью беспилотника передали российским войскам сведения о позициях украинских подразделений.

Полученные данные позволили нанести удар по личному составу 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ, которая была недавно переброшена в этот район. Под обстрел также попали военнослужащие 19-го центра специального назначения. По предварительным данным, одна из задач подразделений ВСУ, чьи позиции были раскрыты, заключалась в предотвращении отступления других военных.

«Ударами ФАБ по местам скопления противника в Купянске частично уничтожены резервы, которые на днях были переброшены Киевом в Купянск. В числе невозвратных потерь боевики 19-го центра спецназначения и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ», — отчитались российские военные.

Собеседник TACC в российских силовых структурах уточнил, что координаты были оперативно проверены и подтверждены разведкой России, после чего по указанным точкам были нанесены авиационные удары корректируемыми авиабомбами. По его словам, в последнее время случаи передачи украинскими солдатами координат своих заградотрядов российской стороне участились.