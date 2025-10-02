Российские Вооружённые силы установили контроль над значительной частью города Купянска и полностью овладели Кировском. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Две трети города Купянск занята группировкой «Запад». Кировск полностью перешёл под наш контроль», — сообщил глава государства.

Ранее Владимир Путин напомнил, что на украинском театре военных действий России противостоят не только войска Незалежной, но и фактически все страны НАТО. Глава РФ напомнил, что западные страны снабжают ВСУ данными со спутников и вооружением, а их граждане непосредственно участвуют в боях.