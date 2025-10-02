Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 октября, 16:53

Путин: Армия России освободила Кировск и контролирует две трети Купянска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российские Вооружённые силы установили контроль над значительной частью города Купянска и полностью овладели Кировском. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Две трети города Купянск занята группировкой «Запад». Кировск полностью перешёл под наш контроль», сообщил глава государства.

Путин анонсировал очень убедительный ответ России на милитаризацию Европы
Ранее Владимир Путин напомнил, что на украинском театре военных действий России противостоят не только войска Незалежной, но и фактически все страны НАТО. Глава РФ напомнил, что западные страны снабжают ВСУ данными со спутников и вооружением, а их граждане непосредственно участвуют в боях.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Юрий Лысенко
