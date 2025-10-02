Глава государства Владимир Путин заявил о прямом участии всех стран НАТО в конфликте с Россией. Об этом он сообщил в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Мы не то, что отстали, а некоторых вещей мы не видели. Мы же воюем, мы производим военную технику. А с нами воюет очень много стран: все страны НАТО с нами воюют. Они сами этого не скрывают уже», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что западные страны открыто участвуют в боевых действиях, предоставляя инструкторов, информацию из космоса и оружие. Он также отметил создание в Европе специального координационного центра, который сопровождает все действия Вооружённых Сил Украины.

Также Владимир Путин напомнил, что российская сторона открыто проявляла свою готовность к конструктивному диалогу и сотрудничеству со странами Запада. Однако открытость России так и не получила адекватного ответа.