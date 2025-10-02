Путин заявил, что с Россией воюют все страны НАТО
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Глава государства Владимир Путин заявил о прямом участии всех стран НАТО в конфликте с Россией. Об этом он сообщил в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».
«Мы не то, что отстали, а некоторых вещей мы не видели. Мы же воюем, мы производим военную технику. А с нами воюет очень много стран: все страны НАТО с нами воюют. Они сами этого не скрывают уже», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что западные страны открыто участвуют в боевых действиях, предоставляя инструкторов, информацию из космоса и оружие. Он также отметил создание в Европе специального координационного центра, который сопровождает все действия Вооружённых Сил Украины.
Также Владимир Путин напомнил, что российская сторона открыто проявляла свою готовность к конструктивному диалогу и сотрудничеству со странами Запада. Однако открытость России так и не получила адекватного ответа.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.