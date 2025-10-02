Путин: Россия была готова к совместной работе с Западом

Глава государства Владимир Путин констатировал, что российская сторона демонстрировала открытость к конструктивному взаимодействию с западными странами, однако не встретила адекватного ответа. Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления президента на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы были готовы к совместной работе, к нелинейным шагам в сфере безопасности и глобальной стабильности, но наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Москва демонстрировала гибкий подход и готовность к нестандартным решениям в вопросах международной безопасности, однако западные партнёры предпочли сохранить конфронтационную риторику и устаревшие подходы.

Ранее Путин заявил о необходимости пересмотра подходов в отношениях с государствами, применявшими санкционное давление против РФ. Российский лидер констатировал, что политика ограничений не достигла поставленных целей, и призвал международных партнёров к конструктивному диалогу с учётом современных геополитических реалий. Путин рекомендовал успокоиться, осмотреться, понять реалии, и как-то выстраивать отношения в совершенно другом направлении.