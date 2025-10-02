«Пора успокоиться»: Путин призвал Запад отказаться от планов заставить Россию страдать

Глава государства Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра подходов в отношениях с теми странами, которые пытались использовать санкционное давление для создания трудностей для российского народа. Соответствующее заявление прозвучало в ходе его выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Вроде бы уже не раз шумели, угрожали полной блокадой, пытались заставить народ России, как они сами выражались, страдать, строили планы — один фантастичней другого. Мне кажется, что пора уже успокоиться, осмотреться, понять реалии, и как-то выстраивать отношения в совершенно другом направлении», — сказал он.

Российский лидер констатировал, что политика санкционного давления не принесла ожидаемых результатов, и призвал международных партнёров к конструктивному диалогу с учётом современных геополитических реалий.

Ранее Путин рекомендовал западным политическим элитам сосредоточиться на решении внутренних проблем вместо продолжения конфронтационного курса. Российский лидер призвал умерить геополитические амбиции и обратить внимание на такие вызовы, как социально-экономические трудности, неконтролируемая миграция и маргинализация Европы в глобальной конкуренции.