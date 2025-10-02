«Уймитесь»: Путин посоветовал Западу заняться своими проблемами

Президент России Владимир Путин обратился к западным политическим элитам с рекомендацией сосредоточиться на решении внутренних проблем вместо продолжения конфронтационного курса. Соответствующее заявление прозвучало в ходе его выступления на XXII заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер призвал западные власти умерить геополитические амбиции и обратить внимание на внутренние вызовы, включая социально-экономические трудности, неконтролируемую миграцию и постепенную маргинализацию Европы в глобальной конкуренции. Путин подчеркнул, что вместо деструктивной внешней политики Западу следует сосредоточиться на решении собственных системных проблем.

«Хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, займитесь своими проблемами: посмотрите, что творится на улицах ваших городов», — заявил глава государства.

Ранее Путин заявил о неизбежности краха гегемонистской модели мирового устройства, отметив, что «провал такой затеи был вопросом только времени». Российский лидер подчеркнул, что ни одна сила не обладает способностью управлять всем миром и предписывать другим странам нормы поведения.