«Не нужно провоцировать»: Путин сделал предупреждение воинствующему Западу

Россия уже сумела доказать бесполезность провокаций в свой адрес, так как при любых угрозах суверенитету наша страна даёт ответ очень быстро. Об этом заявил президент России Владимир Путин на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Россия не раз доказывала, когда появляется угроза нашей безопасности, миру и спокойствию наших граждан, нашему суверенитету и самой государственности, мы отвечаем быстро. Не нужно провоцировать. Не было случаев, когда это бы не заканчивалось плохо для самого провокатора», — предупредил российский лидер.

Он добавил, что если кто-то хочет потягаться с Россией в военном потенциале и возможностях, то пусть попробует. Однако недоброжелатели должны чётко понимать, какой ответ они получат, заключил Путин.