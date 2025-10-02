Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 октября, 15:58

Мир не отпускает: Путин объяснил, почему без России не получится баланса

Путин: Россия нужна миру, без неё не получится выстроить баланс

Владимир Путин.

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия нужна миру и является одной из его важнейших частей — без неё достичь баланса не получится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Та самая мировая система, откуда нас хотели изгнать, выдавить, Россию попросту не отпускает, потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия. И не только из-за своей территории, народонаселения, оборонного, технологического и индустриального потенциала, из-за своих полезных ископаемых, хотя, конечно, всё, что я сейчас перечислил, очень-очень важно. Это важнейшие факторы, но, прежде всего, потому, что мировой баланс без России не выстраивают», сказал глава государства.

Путин назвал многополярный мир следствием гегемонии Запада
Путин назвал многополярный мир следствием гегемонии Запада

Также в ходе выступления Владимир Путин констатировал, что институты глобального контроля утратили свою эффективность и фактически не работают. Глава РФ напомнил о русской поговорке: «Против лома нет приёма», подразумевая, что даже у могущества самой влиятельной страны или альянса есть предел.

Юрий Лысенко
