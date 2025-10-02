Мир не отпускает: Путин объяснил, почему без России не получится баланса

Россия нужна миру и является одной из его важнейших частей — без неё достичь баланса не получится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Та самая мировая система, откуда нас хотели изгнать, выдавить, Россию попросту не отпускает, потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия. И не только из-за своей территории, народонаселения, оборонного, технологического и индустриального потенциала, из-за своих полезных ископаемых, хотя, конечно, всё, что я сейчас перечислил, очень-очень важно. Это важнейшие факторы, но, прежде всего, потому, что мировой баланс без России не выстраивают», — сказал глава государства.

Также в ходе выступления Владимир Путин констатировал, что институты глобального контроля утратили свою эффективность и фактически не работают. Глава РФ напомнил о русской поговорке: «Против лома нет приёма», подразумевая, что даже у могущества самой влиятельной страны или альянса есть предел.