Путин назвал многополярный мир следствием гегемонии Запада

Количество государств, претендующих на влияние в мировой политике, достигло исторического максимума. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», тема которого «Полицентричный мир: инструкция по применению».

Глава российского государства подчеркнул, что формирование многополярной архитектуры международных отношений является прямым ответом на попытки Запада сохранить свою глобальную гегемонию.

«Многополярность стала прямым следствием попыток установить и сохранить глобальную гегемонию», — сказал Путин. По его словам, никогда ранее на мировой арене не было столь значительного числа стран, которые активно воздействуют или стремятся воздействовать на ключевые региональные и глобальные процессы.