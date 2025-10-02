Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 октября, 15:46

Путин назвал многополярный мир следствием гегемонии Запада

Обложка © Life.ru

Количество государств, претендующих на влияние в мировой политике, достигло исторического максимума. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», тема которого «Полицентричный мир: инструкция по применению».

Глава российского государства подчеркнул, что формирование многополярной архитектуры международных отношений является прямым ответом на попытки Запада сохранить свою глобальную гегемонию.

«Многополярность стала прямым следствием попыток установить и сохранить глобальную гегемонию», — сказал Путин. По его словам, никогда ранее на мировой арене не было столь значительного числа стран, которые активно воздействуют или стремятся воздействовать на ключевые региональные и глобальные процессы.

Путин начал выступление на XXII пленарной сессии дискусионного клуба Валдай
Напомним, 2 октября Владимир Путин традиционно выступает перед участниками пленарной сессии 22-го ежегодного заседания клуба «Валдай». В начале выступления он заявил, что сегодня нужно быть готовым к чему угодно. По его словам, мы живём в такое время, когда всё меняется очень быстро и кардинально.

Александра Мышляева
