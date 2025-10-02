Путин начал выступление на XXII пленарной сессии дискусионного клуба Валдай

Президент России Владимир Путин принимает участие в XXII заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», тема которого «Полицентричный мир: инструкция по применению». Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Традиционно на этой площадке глава государства излагает свою позицию по актуальным вопросам международной повестки — сначала в формате вступительной речи, а затем в ходе диалога с участниками под модераторством Фёдора Лукьянова. В текущем заседании, проходящем с 29 сентября по 2 октября, участвуют 140 экспертов из более чем 40 стран, включая представителей Великобритании, Индии, Германии, Китая и других государств.

Организаторы обозначили главной целью конференции поиск решений для минимизации международных рисков и укрепления устойчивости государств в современной геополитической ситуации. Клуб «Валдай», основанный в 2004 году, с 2014 года проводит основные заседания в Сочи, за исключением 2020 года, когда встреча из-за пандемийных ограничений состоялась в Москве с онлайн-участием президента.

Ранее политолог Дмитрий Аграновский предположил, какие темы затронет Владимир Путин в рамках «Валдая». Эксперт считает, что речь будет идти о конфликте на Украине, а также о росте напряжённости в отношениях с Западом — президент обозначит курс российской политики, сделав акцент на национальных интересах страны.