Песков заявил, что Путин посетит Индию до Нового года

Российский президент Владимир Путин посетит Индию до Нового года, визит главы государства уже готовится. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В Индию [сроки визита] есть, действительно, мы готовимся. До Нового года этот визит состоится, идёт активная подготовка», — сказал журналистам спикер Кремля.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин точно будет участвовать в саммите G20, хотя формат пока не определён. Как бы то ни было, Россия будет представлена на встрече должным образом и проявит себя максимально активно, заверил пресс-секретарь президента.