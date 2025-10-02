Песков заявил, что Путин посетит Индию до Нового года
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российский президент Владимир Путин посетит Индию до Нового года, визит главы государства уже готовится. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«В Индию [сроки визита] есть, действительно, мы готовимся. До Нового года этот визит состоится, идёт активная подготовка», — сказал журналистам спикер Кремля.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин точно будет участвовать в саммите G20, хотя формат пока не определён. Как бы то ни было, Россия будет представлена на встрече должным образом и проявит себя максимально активно, заверил пресс-секретарь президента.
