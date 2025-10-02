Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 октября, 09:20

Песков: Путин примет участие в работе саммита G20

Обложка © Life.ru.

Россия на должном уровне будет представлена на саммите G20, президент Владимир Путин в том или ином формате примет участие во встрече Большой Двадцатки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он примет участие в G20. В любом случае, участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активно», — сказал представитель Кремля.

Саммит G20 пройдёт 21-22 ноября в Йоханнесбурге.

Украина забилась в истерике из-за отношения к России на саммите G20
В прошлом году встреча G20 проходила в Рио-де-Жанейро в ноябре, российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров, которого очень тепло поприветствовал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Лавров рассказал о рукопожатии с Макроном на G20 и укольнул замеченного под пальмой Байдена
Александра Вишнякова
