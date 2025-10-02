Песков: Путин примет участие в работе саммита G20
Обложка © Life.ru.
Россия на должном уровне будет представлена на саммите G20, президент Владимир Путин в том или ином формате примет участие во встрече Большой Двадцатки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Он примет участие в G20. В любом случае, участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активно», — сказал представитель Кремля.
Саммит G20 пройдёт 21-22 ноября в Йоханнесбурге.
В прошлом году встреча G20 проходила в Рио-де-Жанейро в ноябре, российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров, которого очень тепло поприветствовал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.