Путин выразил соболезнования властям Вьетнама после гибели людей из-за тайфуна

Президент России Владимир Путин выразил властям Вьетнама соболезнования в связи с гибелью людей из-за разрушительного тайфуна, обрушившегося на страну. Телеграмму со словами поддержки он направил генеральному секретарю Коммунистической партии То Ламу и президенту Лыонг Кыонгу.

«Уважаемый товарищ То Лам, уважаемый товарищ Лыонг Кыонг, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на северные и центральные провинции вашей страны», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Россия разделяет горе вьетнамского народа, потерявшего родных и близких в результате стихийного бедствия. Президент также выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших и восстановление нормальной жизни в разрушенных районах.

Напомним, что на центральную часть Вьетнама обрушился сильнейший шторм «Буалой». Природный катаклизм унёс жизни минимум 29 человек. На данный момент ещё 19 граждан числятся пропавшими без вести. Life.ru показал видео страшнейшего стихийного бедствия.