Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 18:27

Путин выразил соболезнования родным и близким филолога Тахо-Годи

Путин почтил память выдающегося учёного Азы Тахо-Годи

Аза Тахо-Годи. Обложка © Wikipedia

Аза Тахо-Годи. Обложка © Wikipedia

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Азы Тахо-Годи, известной учёной, которая посвятила жизнь науке, образованию и просвещению. Глава государства особо подчеркнул её выдающиеся человеческие качества.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Азы Алибековны Тахо-Годи. Аза Тахо-Годи была известным учёным, человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства, настоящим энтузиастом и подвижником <...> Добрая память об Азе Алибековне Тахо-Годи навсегда сохранится в сердцах её близких, коллег, друзей, учеников», указано в опубликованном на сайте Кремля письме.

Путин отметил огромную духовную силу и внутреннее достоинство Тахо-Годи, её преданность научному и культурному наследию. Особо президент выделил её многолетнюю работу по сохранению творческого наследия философа Алексея Лосева, который был её супругом.

Умер российский дипломат Яковлев
Умер российский дипломат Яковлев

Напомним, что филолог скончалась на 103-м году жизни. После смерти своего супруга она занималась сохранением, систематизацией и публикацией его научного наследия. После себя Аза Тахо-Годи оставила 800 научных работ и фундаментальный вклад в изучении античной философии.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar