Путин выразил соболезнования родным и близким филолога Тахо-Годи

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Азы Тахо-Годи, известной учёной, которая посвятила жизнь науке, образованию и просвещению. Глава государства особо подчеркнул её выдающиеся человеческие качества.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Азы Алибековны Тахо-Годи. Аза Тахо-Годи была известным учёным, человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства, настоящим энтузиастом и подвижником <...> Добрая память об Азе Алибековне Тахо-Годи навсегда сохранится в сердцах её близких, коллег, друзей, учеников», — указано в опубликованном на сайте Кремля письме.

Путин отметил огромную духовную силу и внутреннее достоинство Тахо-Годи, её преданность научному и культурному наследию. Особо президент выделил её многолетнюю работу по сохранению творческого наследия философа Алексея Лосева, который был её супругом.