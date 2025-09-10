Умер российский дипломат Яковлев
МИД: Российский дипломат Сергей Яковлев умер в 77 лет
Обложка © Telegram / МИД России
На 78-м году жизни скончался Сергей Яковлев, занимавший пост Чрезвычайного и полномочного посла. Об этом стало известно из сообщения Министерства иностранных дел России.
Яковлев умер 5 сентября. Причины его смерти не сообщаются.
Яковлев родился 24 января 1948 года в Москве, получил образование в МГИМО. На протяжении более четырёх десятилетий он посвятил себя решению внешнеполитических вопросов, связанных с Ближним Востоком. Его карьера включала должности посла России в Объединённых Арабских Эмиратах, а затем в Израиле. В МИД отмечают его выдающийся профессионализм, добросовестность и личные качества, а также вспоминают о его звании «Заслуженный работник дипломатической службы РФ». Министерство выразило глубокие соболезнования близким Яковлева.
Ранее сегодня, 10 сентября, стало известно о смерти Агнессы Оскаровны Петерсон, заслуженной артистки России, которая ушла из жизни после продолжительной болезни. Вчера ей исполнилось 89 лет.