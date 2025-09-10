Мессенджер MAX
10 сентября, 17:33

Умер российский дипломат Яковлев

МИД: Российский дипломат Сергей Яковлев умер в 77 лет

Обложка © Telegram / МИД России

На 78-м году жизни скончался Сергей Яковлев, занимавший пост Чрезвычайного и полномочного посла. Об этом стало известно из сообщения Министерства иностранных дел России.

Яковлев умер 5 сентября. Причины его смерти не сообщаются.

Яковлев родился 24 января 1948 года в Москве, получил образование в МГИМО. На протяжении более четырёх десятилетий он посвятил себя решению внешнеполитических вопросов, связанных с Ближним Востоком. Его карьера включала должности посла России в Объединённых Арабских Эмиратах, а затем в Израиле. В МИД отмечают его выдающийся профессионализм, добросовестность и личные качества, а также вспоминают о его звании «Заслуженный работник дипломатической службы РФ». Министерство выразило глубокие соболезнования близким Яковлева.
