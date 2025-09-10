Мессенджер MAX
10 сентября, 07:10

Заслуженная артистка РФ Агнесса Петерсон умерла на следующий день после 89-летия

Заслуженная артиста России Агнеса Петерсон. Обложка © Telegram / Театр Вахтангова. Все тут

Сегодня, 10 сентября, стало известно о смерти Агнессы Оскаровны Петерсон, заслуженной артистки России, которая ушла из жизни после продолжительной болезни. Вчера ей исполнилось 89 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

«Мы очень надеялись, что Агнесса Оскаровна победит недуг и вернётся на сцену, но увы. Светлая память Агнессе Оскаровне. Глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам, всем зрителям, соприкоснувшимся с её творчеством. О месте и времени прощания сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

За более чем 60 лет карьеры Агнесса Петерсон сыграла свыше тридцати значимых ролей в Вахтанговском театре, а также десятки ролей в кино и телеспектаклях. Коллеги и зрители отмечают её мастерство, точность и бережное отношение к урокам великих театральных педагогов, включая Рубена и Евгения Симоновых, Александру Ремизову и Петра Фоменко.

Умер оскароносный художник-постановщик фильмов про Гарри Поттера
Ранее стало известно, что на 79-м году жизни скончался известный советский кукольник Владимир Лесовой. Владимир Михайлович был главным режиссёром Тернопольского областного академического театра актёра и куклы, а также известным драматургом и педагогом.

