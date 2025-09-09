Умер оскароносный художник-постановщик фильмов про Гарри Поттера

«С глубокой грустью сообщаю, что мой друг и наставник, художник-постановщик Стюарт Крейг, скончался 7 сентября 2025 года, в возрасте 83 лет после долгой борьбы с болезнью Паркинсона», — написал член BFDG Нил Ламонт в соцсетях.