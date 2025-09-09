Умер оскароносный художник-постановщик фильмов про Гарри Поттера
Британский художник-постановщик Стюарт Крэйг, известный своей работой над всеми фильмами о Гарри Поттере, ушел из жизни в возрасте 84 лет. Как передаёт Deadline со ссылкой на Британскую гильдию кинодизайнеров (BFDG), причиной смерти стала болезнь Паркинсона.
«С глубокой грустью сообщаю, что мой друг и наставник, художник-постановщик Стюарт Крейг, скончался 7 сентября 2025 года, в возрасте 83 лет после долгой борьбы с болезнью Паркинсона», — написал член BFDG Нил Ламонт в соцсетях.
Стюарт Крэйг — художник-постановщик, чьи заслуги отмечены тремя премиями «Оскар». Он был удостоен наград за работу над фильмами «Ганди» (1983), «Опасные связи» (1989) и «Английский пациент» (1997). К его другим заметным проектам относятся «Супермен» (1978), «Человек-слон» и «Ноттинг Хилл». Однако мировую известность ему принесла его роль в создании визуального мира для франшиз «Гарри Поттер» и «Фантастические твари», основанных на произведениях Джоан Роулинг.
