9 сентября, 10:31

Умер оскароносный художник-постановщик фильмов про Гарри Поттера

Стюарт Крэйг. Обложка © Getty Images / L. Cohen/WireImage

Британский художник-постановщик Стюарт Крэйг, известный своей работой над всеми фильмами о Гарри Поттере, ушел из жизни в возрасте 84 лет. Как передаёт Deadline со ссылкой на Британскую гильдию кинодизайнеров (BFDG), причиной смерти стала болезнь Паркинсона.

«С глубокой грустью сообщаю, что мой друг и наставник, художник-постановщик Стюарт Крейг, скончался 7 сентября 2025 года, в возрасте 83 лет после долгой борьбы с болезнью Паркинсона», — написал член BFDG Нил Ламонт в соцсетях.

Стюарт Крэйг — художник-постановщик, чьи заслуги отмечены тремя премиями «Оскар». Он был удостоен наград за работу над фильмами «Ганди» (1983), «Опасные связи» (1989) и «Английский пациент» (1997). К его другим заметным проектам относятся «Супермен» (1978), «Человек-слон» и «Ноттинг Хилл». Однако мировую известность ему принесла его роль в создании визуального мира для франшиз «Гарри Поттер» и «Фантастические твари», основанных на произведениях Джоан Роулинг.
Ранее сообщалось, что русско-израильский поэт Александр Верник скончался в 78 лет. Близкие друзья писателя уточнили, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

