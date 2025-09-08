Умер Александр Верник

Русско-израильский поэт Александр Верник скончался в 78 лет. Его не стало 7 сентября. Близкие друзья писателя сообщили, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Александр Верник родился в 1947 году в Харькове. Он окончил филологический факультет местного университета. В 1978 году поэт репатриировался в Израиль, где продолжил творить. В СССР его книги не издавались, но в Израиле и русскоязычном зарубежье он нашёл признание.

Творчество Верника публиковалось в ведущих литературных изданиях, таких как «Знамя», «Время и мы», «Двадцать два», «Новый журнал» и «Континент».

Верник выпустил несколько поэтических сборников: «Зимние сборы» (1991), «Сад над бездной» (1999) и «Биография» (1987). Его стихи вошли в заметные антологии русской поэзии, в том числе «Русские стихи 1950-2000» (Москва, 2010) и «Освобождённый Улисс» (Москва, 2004). Некоторые произведения перевели на иврит и опубликовали в израильской прессе.