Умер идеолог авиационной составляющей ядерной триады СССР и создатель ракет «воздух-воздух»

В 96 лет скончался академик Евгений Федосов, принимавший непосредственное участие в создании авиационной части ядерной триады СССР. Об этом сообщила пресс-служба Государственного НИИ авиационных систем (ГосНИИАС).

«Ушла легенда — академик, лично знавший Микояна, Сухого и Яковлева. Именно Евгений Александрович был идеологом разработки авиационной составляющей ядерной триады СССР», — говорится в сообщении.

Он являлся ключевым разработчиком всех поколений ракет класса «воздух-воздух», высокоточного оружия с лазерным самонаведением, крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также систем управления вооружением самолётов, сказано в некрологе. До конца жизни академик оставался ведущим экспертом в авиационной науке, способствовал формированию нового поколения инженеров и учёных, а также активно участвовал в реализации научно-технической политики России. Генеральный директор ГосНИИАС Сергей Хохлов отметил, что память о Федосове будет жить в сердцах коллег, учеников и последователей.