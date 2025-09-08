Мессенджер MAX
8 сентября, 14:55

Умер идеолог авиационной составляющей ядерной триады СССР и создатель ракет «воздух-воздух»

Умер академик Федосов — идеолог авиационной составляющей ядерной триады СССР

Обложка © Wikipedia

В 96 лет скончался академик Евгений Федосов, принимавший непосредственное участие в создании авиационной части ядерной триады СССР. Об этом сообщила пресс-служба Государственного НИИ авиационных систем (ГосНИИАС).

«Ушла легенда — академик, лично знавший Микояна, Сухого и Яковлева. Именно Евгений Александрович был идеологом разработки авиационной составляющей ядерной триады СССР», — говорится в сообщении.

Он являлся ключевым разработчиком всех поколений ракет класса «воздух-воздух», высокоточного оружия с лазерным самонаведением, крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также систем управления вооружением самолётов, сказано в некрологе. До конца жизни академик оставался ведущим экспертом в авиационной науке, способствовал формированию нового поколения инженеров и учёных, а также активно участвовал в реализации научно-технической политики России. Генеральный директор ГосНИИАС Сергей Хохлов отметил, что память о Федосове будет жить в сердцах коллег, учеников и последователей.

Ранее сообщалось, что президент подмосковного футбольного клуба «Пересвет» Алексей Карбовский скончался на 46-м году жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Он прошёл более 30 курсов химиотерапии. Основанный Карбовским в 2015 году ФК «Пересвет» выступает во второй лиге чемпионата России.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ссср
  • Утраты
  • Общество
