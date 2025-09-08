Президент футбольного клуба «Пересвет» умер от рака после 30 курсов химии

Президент подмосковного футбольного клуба «Пересвет» Алексей Карбовский скончался на 46-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Как cообщает SHOT, причиной смерти стала раковая болезнь.

По информации знакомых Карбовского, последние годы он проходил лечение, перенёс более 30 курсов химиотерапии, но, несмотря на болезнь, старался держаться до последнего. Основанный им в 2015 году ФК «Пересвет» выступает во второй лиге чемпионата России.

Бывший футболист создал клуб в Домодедово после того, как получил травму и работал в охранном предприятии, но не захотел полностью расставаться со спортом. Карбовский до последнего оставался руководителем команды, продолжая заниматься её развитием.