«Божий миллениал» в спортивном костюме: Ватикан сегодня представит нового святого

Папа римский Лев XIV сегодня, 7 сентября, причислит к лику святых Карло Акутиса — подростка из Лондона, который создавал сайты для продвижения католических идей и скончался в 2006 году от лейкемии. Об этом событии, которое сделает юношу первым святым из поколения миллениалов, сообщает The Guardian.

В преддверии канонизации почитание реликвий Акутиса, хранящихся в церквях Италии и по всему миру, достигло невероятных масштабов. В часовне на севере Рима в прозрачном сейфе выставлены личные вещи будущего святого: щепка от его кровати, фрагмент джемпера и кусок простыни. Пряди его волос также доступны для поклонения верующих в других храмах.

Особой «популярностью», по данным The Guardian, пользуются реликвии первого класса — тело святого и его части. За последний год более миллиона паломников посетили Ассизи, чтобы увидеть нетленное тело Акутиса, облаченное в восковую маску, джинсы, кроссовки и синий спортивный костюм. Его сердце хранится в отдельном соборе города в золотой шкатулке, а фрагменты ткани перикарда путешествуют по миру.

Приходской священник Данило Спаньолетти уверен, что даже самые крошечные реликвии помогают верующим обрести мужество для преодоления жизненных трудностей. По его мнению, этот святой, проживший короткую, но невероятно насыщенную жизнь, служит мощным источником вдохновения для современной молодёжи.

«Молитва рядом с останками святого помогает им справляться с жизненными трудностями», — комментирует священник.

Активную роль в распространении наследия сына играет его мать, Антония Сальцано, которая выступает перед католическими общинами по всему миру и дарит им пряди его волос. Вместе с Карло Акутисом к лику святых будет причислен Пьер Джорджо Фрассати — другой молодой католический активист, ушедший из жизни столетие назад. Ожидается, что на церемонию в Риме соберутся тысячи верующих.