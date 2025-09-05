Умер экс-нападающий ЦСКА Штромбергер

На 71-м году жизни скончался экс-футболист ЦСКА Геннадий Штромбергер. Спортсмен, игравший на позиции нападающего, защищал цвета армейцев с 1982 по 1986 год. Об этом стало известно из сообщения в телеграм-канале клуба.

В своём последнем сезоне в команде Штромбергер сыграл ключевую роль в победе ЦСКА в первой лиге СССР, что позволило клубу вернуться в высший дивизион. После завершения своей игровой карьеры Штромбергер продолжил работать в футболе, став тренером дублёров ЦСКА и начальником команды. В 1987 году он возглавил основной состав армейцев.