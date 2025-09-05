Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
5 сентября, 17:00

Умер экс-нападающий ЦСКА Штромбергер

Экс-футболист ЦСКА Геннадий Штромбергер умер в возрасте 70 лет

Геннадий Штромбергер. Обложка © Telegram / pfccskamoscow

На 71-м году жизни скончался экс-футболист ЦСКА Геннадий Штромбергер. Спортсмен, игравший на позиции нападающего, защищал цвета армейцев с 1982 по 1986 год. Об этом стало известно из сообщения в телеграм-канале клуба.

В своём последнем сезоне в команде Штромбергер сыграл ключевую роль в победе ЦСКА в первой лиге СССР, что позволило клубу вернуться в высший дивизион. После завершения своей игровой карьеры Штромбергер продолжил работать в футболе, став тренером дублёров ЦСКА и начальником команды. В 1987 году он возглавил основной состав армейцев.

Ранее Life.ru сообщал о смерти ученика диктора СССР Юрия Левитана — диктора Радио Бурятии Батора Цыбенова. Ему было 83 года. За свою карьеру он озвучил и продублировал более ста советских и российских художественных фильмов на бурятский язык, включая ленты местных кинематографистов.

Полина Никифорова
