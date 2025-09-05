Ученик Левитана диктор Цыбенов умер в 83 года

Легендарный диктор Радио Бурятии Батор Цыбенов скончался в 83 года. За свою карьеру он озвучил и продублировал более ста советских и российских художественных фильмов на бурятский язык, включая ленты местных кинематографистов. Об этом сообщили на сайте Министерства культуры Республики Бурятия.

Уроженец 1942 года, Цыбенов прошёл уникальную профессиональную подготовку во Всесоюзном институте повышения квалификации работников радио и телевидения, где обучался у выдающегося диктора СССР Юрия Левитана. Его профессионализм и преданность делу были отмечены высокими государственными наградами: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почётными званиями «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный артист Бурятской АССР», «Народный артист Республики Бурятия».