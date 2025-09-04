Мессенджер MAX
4 сентября, 13:08

Сын Эрнеста Хемингуэя умер в 97 лет

Патрик Хемингуэй. Обложка © Getty Images / Paul Marotta

Предприниматель, писатель и хранитель литературного наследия Патрик Хемингуэй умер в возрасте 97 лет, пишет The New York times. Как подтвердила представитель семьи, он оставался последним живущим ребёнком известного писателя Эрнеста Хемингуэя — автора таких произведений, как «Прощание с оружием» и «Старик и море».

Патрик посвятил жизнь Африке. В 1950-х приобрёл ферму в Танганьике (ныне Танзания), организовал сафари-бизнес, а позже более десяти лет преподавал охрану дикой природы в специализированном колледже. Он также работал экспертом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Литературная деятельность Патрика была связана с наследием отца. Он завершил его мемуары, опубликовал сборник из 130 писем Хемингуэя и написал предисловия к переизданиям классических романов, включая «Зелёные холмы Африки».

Ранее Life.ru рассказал о смерти бывшего ведущего программы «Вести» Юрия Ростова. Он скончался в США. Обстоятельства смерти журналиста не уточняются. К концу 1990-х он сменил журналистику на брокерскую деятельность.

