Сын Эрнеста Хемингуэя умер в 97 лет

Предприниматель, писатель и хранитель литературного наследия Патрик Хемингуэй умер в возрасте 97 лет, пишет The New York times. Как подтвердила представитель семьи, он оставался последним живущим ребёнком известного писателя Эрнеста Хемингуэя — автора таких произведений, как «Прощание с оружием» и «Старик и море».

Патрик посвятил жизнь Африке. В 1950-х приобрёл ферму в Танганьике (ныне Танзания), организовал сафари-бизнес, а позже более десяти лет преподавал охрану дикой природы в специализированном колледже. Он также работал экспертом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Литературная деятельность Патрика была связана с наследием отца. Он завершил его мемуары, опубликовал сборник из 130 писем Хемингуэя и написал предисловия к переизданиям классических романов, включая «Зелёные холмы Африки».